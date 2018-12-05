Макрон призвал французов к «спокойствию и уважению ценностей»

Эммануэль Макрон обратился с призывом к нормализации ситуации в стране, в которой несколько недель не утихают протесты из-за роста цен на бензин.

«Президент республики попросил все политические силы, профсоюзы и предпринимателей выступить с ясным призывом к спокойствию и уважению ценностей», – цитирует 5 декабря заявление официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво издание Le Figaro.

Ранее премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил, что из-за захлестнувших страну акций протеста власти пошли на полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо.

Демонстрации так называемых «желтых жилетов» начались 17 ноября из-за несогласия с повышением цен на бензин. Однако потом повестка протестных акций расширилась, объединив представителей различных политических сил. Иногда демонстрации приводят к погромам и столкновениям с полицией. Самые масштабные акции прошли 1 декабря, когда были задержаны более 400 «желтых жилетов». Кроме того, 133 человека были ранены, из них 23 – это полицейские.