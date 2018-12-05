В Москве при пожаре в приюте для животных погибли 14 собак. Зоозащитники заявили о поджоге

Приют для животных «Счастливый друг» сгорел на северо-западе Москвы 5 декабря. При пожаре погибли животные. Хозяева центра не считают инцидент случайностью.

Как сообщает МЧС столицы в Twitter, возгорание произошло в 37-м доме на улице Нижние Мневники в четыре утра. Огонь охватил 200 квадратных метров деревянного здания. До прибытия спасателей удалось вывести 20 животных. Ликвидировали огонь к 5.17.

Загорание происходило в приюте бездомных животных по всей площади (200 кв. м), шёл густой чёрный дым. Спасатели немедленно приступили к ликвидации горения и спасению находившихся внутри животных. До прибытия подразделений из горящей постройки админ-ей были выведены 20 животных. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 декабря 2018 г.

В приюте «Счастливый друг» отметили, что погибли 14 собак, кролики, фазаны. По словам владелицы учреждения Светланы Комиссаровой, возгорание началось с улицы.

«Подожгли – других вариантов нет, у нас ничего не работало. Удалось спасти многих животных, мы вышибали все двери и окна», — рассказала она агентству городских новостей «Москва».

Выживших животных планируют перевести в другие приюты организации. Открыт сбор пожертвований на восстановление здания.