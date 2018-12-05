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Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

«Лидер Групп»

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».

Ранним утром 23 июля прошлого года в дачном поселке загорелась дача соседей Сергея Фастова. Сергей, не задумываясь, бросился в горящий дом.

Входная дверь была закрыта изнутри, и ему пришлось рукой разбить стекло в окне. Внутри дома он увидел двоих спящих взрослых и двух детей. Все они успели надышаться угарным газом. Сергей Иванович вынес из огня детей и помог выбраться взрослым.

В результате смелых и решительных действий Сергея Фастова в условиях, сопряженных с риском для жизни, все находившиеся в доме были спасены и не пострадали.

Сергею Ивановичу на месте оказали необходимую медицинскую помощь – осколками стекла были повреждены кровеносные сосуды предплечья правой руки.

Поступок Сергея Фастова – это высшее проявление личного мужества.

Справка о  компании «Лидер Групп» 

 

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