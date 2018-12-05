Строительство
Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды
«Лидер Групп»
Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
Ранним утром 23 июля прошлого года в дачном поселке загорелась дача соседей Сергея Фастова. Сергей, не задумываясь, бросился в горящий дом.
Входная дверь была закрыта изнутри, и ему пришлось рукой разбить стекло в окне. Внутри дома он увидел двоих спящих взрослых и двух детей. Все они успели надышаться угарным газом. Сергей Иванович вынес из огня детей и помог выбраться взрослым.
В результате смелых и решительных действий Сергея Фастова в условиях, сопряженных с риском для жизни, все находившиеся в доме были спасены и не пострадали.
Сергею Ивановичу на месте оказали необходимую медицинскую помощь – осколками стекла были повреждены кровеносные сосуды предплечья правой руки.
Поступок Сергея Фастова – это высшее проявление личного мужества.
Справка о компании «Лидер Групп»