Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

«Лидер Групп»

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».

Ранним утром 23 июля прошлого года в дачном поселке загорелась дача соседей Сергея Фастова. Сергей, не задумываясь, бросился в горящий дом.

Входная дверь была закрыта изнутри, и ему пришлось рукой разбить стекло в окне. Внутри дома он увидел двоих спящих взрослых и двух детей. Все они успели надышаться угарным газом. Сергей Иванович вынес из огня детей и помог выбраться взрослым.

В результате смелых и решительных действий Сергея Фастова в условиях, сопряженных с риском для жизни, все находившиеся в доме были спасены и не пострадали.

Сергею Ивановичу на месте оказали необходимую медицинскую помощь – осколками стекла были повреждены кровеносные сосуды предплечья правой руки.

Поступок Сергея Фастова – это высшее проявление личного мужества.

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