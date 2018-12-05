В Петербурге таблички памяти с именами репрессированных ленинградцев признали незаконными после запроса помощника Милонова

Таблички с именами репрессированных ленинградцев на фасадах домов Петербурга привлекли внимание Александра Мохнаткина, помощника депутата Государственной думы Виталия Милонова. Он обратился с запросом о правовом статусе знаков в комитет по градостроительству и архитектуре Смольного. Копию ответа 5 декабря разместил на своей странице в Facebook председатель общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Из ответа следует, что комитет направил в администрации районов Петербурга запросы о возможности отнести случаи установки к административным правонарушениям.

«Принимая во внимание отсутствие утвержденных требований к внешнему виду и размещению мемориальных табличек, их установка на фасадах зданий в настоящее время не соответствует требованиям действующего законодательства и, по мнению комитета, нецелесообразна», – говорится в документе.

В своем решении орган ссылается на заключения других комитетов. Комитет по культуре, в частности, заключил, что таблички не соответствуют требованиям закона «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» и таковыми не являются. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рекомендовал инициаторам установки «проработать» ее с точки зрения законодательства, обратиться в Общественную палату и Совет по сохранению культурного наследия.

«Комитет с уважением относится к идее сохранения памяти о знаковых событиях истории развития государства, однако установка мемориальных табличек является не единственной формой увековечивания памяти о каком-либо событии», – намекнули в КГА.

Документ датирован 30 ноября.

«Можно ли написать донос на уже давно арестованных и расстрелянных людей? Кажется, это невозможно, а оказывается – запросто», – задался вопросом в своем Facebook Андрей Пивоваров.

Общественная акция «Последний адрес» продолжается с весны 2015 года, когда были установлены первые памятные знаки. Проект реализует некоммерческая организация «Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий "Последний адрес"» на целевые пожертвования граждан, не превышающие 4000 рублей. К весне 2018 года было установлено порядка 800 табличек, из них половина — в Москве. Инициаторы установки табличек с именами граждан, ставших жертвами политических репрессий, руководствуются списками общества «Мемориал».

5 ноября церемония установки памятного знака проходит в Москве, на здании Камерной сцены Большого театра России.