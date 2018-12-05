Житель Купчино локтями колотил по «Хаммеру». Ущерба насчитали на 50 тысяч рублей

Во Фрунзенском районе Петербурга на скамье подсудимых окажется местный житель, повредивший чужой внедорожник. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает 5 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в октябре 2018 года на улице Белы Куна. Подвыпивший местный житель подошел к автомобилю Hummer H2, дважды ударил локтем по левому зеркалу, повредив его, затем оторвал поводок заднего стеклоочистителя, погнув при этом его щетку, а после добрался до правого зеркала, ударив его локтем как минимум пять раз.

Ущерб от действий хулигана составил порядка 50 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Свою вину он признал полностью.

В настоящее время дело вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.