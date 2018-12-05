Суд не нашёл «литературной цензуры» на Пулковской таможне

Судья Московского районного суда Санкт-Петербурга Валерия Ковалёва оставила жалобу адвоката Сергея Голубка на действия Пулковской таможни без удовлетворения. Юрист жаловался на нарушение своих конституционных прав (тайна переписки, доступ к информации), а также на несоблюдение таможенниками законов «Об оперативно-разыскной деятельности» и «о почтовой связи».

В ноябре Пулковская таможня две недели удерживала покупку Сергея Голубка – книгу Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию». Юрист тогда сообщал, что был вынужден писать объяснительные об отсутствии в книге угроз «безопасности и нравственности граждан», «призывов к экстремизму и терроризму».

Представитель Пулковской таможни на судебном заседании пояснил, что судебного решения о вскрытии посылки с книгой не требовалось, а действовал он на основании «сообщения о возможных нарушениях таможенного законодательства... с целью выявления и пресечения преступлений, сопряженных с экстремизмом».

Книга была отдана покупателю 29 ноября. Как пояснил в суде представитель таможни, почтовое отправление отдали адресату после проверки и выявления отсутствия преступных призывов.

Суд признал действия таможни законными, а доводы о нарушении прав заявителя несостоятельными. Сергей Голубок пояснил «Фонтанке», что у него есть 10 дней на принятие решения об обжаловании выводов районного судьи в Санкт-Петербургском городском суде.

Во время досудебного разбирательства адвоката Голубка с Пулковской таможней точно такую же книгу, купленную в том же иностранном онлайн-магазине, без претензий со стороны сотрудников Домодедовской таможни получил житель Москвы.

В Пулковской таможне «Фонтанке» ранее сообщили, что их действия по проверке почтовых отправлений законны, так как «правом ЕАЭС установлены запреты и ограничения на ввоз отдельных категорий товаров».

Сама автор книги – Маша Гессен – в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».

«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отметила Гессен.

За книгу «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию» она удостоена ряда престижных международных литературных премий. Издание в России не планируется. «Просто нет такого смелого издателя», – поясняла журналист.