«Я делаю добро в «России»

фото предоставлено авиакомпанией «Россия»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России».

Акция «Я делаю добро в «России» состоялась в Терминале D при поддержке аэропорта Шереметьево 5 декабря в Национальный день добровольца. В рамках акции пассажиры неожиданно для себя получили специальные подарки от авиакомпании. Бортпроводники «России» поздравили пассажиров с праздником, рассказали о волонтёрском движении в стране и предложили присоединиться к добровольческой акции.



Каждый желающий мог пожертвовать личные вещи, которые впоследствии будут переданы благотворительным фондам. На багаж пассажиров, присоединившимся к добровольческому мероприятию, были приклеены стикеры «Я делаю добро в «России», после чего им были вручены специальные подарки от авиакомпании: сувениры, авиамодели, а также сертификаты на бесплатный перелет.



Участник акции, бортпроводник Евгений Осокин, рассказал о своем волонтерском опыте: «Я занимаюсь благотворительностью и участвую в волонтерском движении уже более пяти лет. Это и донорство крови, и поездки в детские дома, и проведение самых различных мероприятий для детей. Пару месяцев назад мы с коллегами участвовали во всероссийском дне тигра во Владивостоке, представляя нашу авиакомпанию как официального партнера фонда «Амурский Тигр». Я очень горд, что среди моих коллег так много неравнодушных людей. В авиакомпании развита волонтерская программа. Регулярно проводятся дни донора, сбор подарков для детей и взрослых с онкологией, профориентационные экскурсии на борт самолета, различные мероприятия, призывающие помогать и заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Сегодняшнее мероприятие – яркое доказательство тому, что помогать и делать добро просто».



Авиакомпания «Россия», являясь современным и социально ориентированным предприятием, работает над созданием условий по формированию активного волонтерского движения из числа неравнодушных работников всех без исключения подразделений, стремится развивать и укреплять традиции волонтерства в коллективе. Среди направлений, которым авиакомпания уделяет повышенное внимание, – донорство, поддержка детей и молодежи, экология и защита окружающей среды.