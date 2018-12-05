В НАТО не приветствовали создание собственной армии в Косово
«Крайне неудачным» назвал желание косоваров обзавестись собственными вооруженными силами генеральный секретарь Североатлантического альянса.
«Объявление о намерении создать собственные вооруженные силы произошло в крайне неудачный момент и подрывает стабильность в регионе», – цитирует 5 декабря Йенса Столтенберга издание Vijesti.
По словам генсека НАТО, это решение идет вразрез с рекомендациями альянса и будет иметь последствия для будущей евроатлантической интеграции непризнанной республики.
«Такие шаги еще больше ухудшают диалог между Белградом и Приштиной, в котором посредником выступает Европейский Союз», – сказал Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран – членов НАТО в Брюсселе.
Отметим, действия балканской республики уже не в первый раз вызывают неодобрение у мирового сообщества. Так, в ноябре правительство Косово своим решением начать торговую войну с Сербией оставило часть своего населения без продуктов и газет. И Россия, и Европейский Союз призвали косоваров одуматься.
Справка:
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.