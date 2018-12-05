В НАТО не приветствовали создание собственной армии в Косово

«Крайне неудачным» назвал желание косоваров обзавестись собственными вооруженными силами генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«Объявление о намерении создать собственные вооруженные силы произошло в крайне неудачный момент и подрывает стабильность в регионе», – цитирует 5 декабря Йенса Столтенберга издание Vijesti.

По словам генсека НАТО, это решение идет вразрез с рекомендациями альянса и будет иметь последствия для будущей евроатлантической интеграции непризнанной республики.

«Такие шаги еще больше ухудшают диалог между Белградом и Приштиной, в котором посредником выступает Европейский Союз», – сказал Столтенберг на встрече министров иностранных дел стран – членов НАТО в Брюсселе.

Отметим, действия балканской республики уже не в первый раз вызывают неодобрение у мирового сообщества. Так, в ноябре правительство Косово своим решением начать торговую войну с Сербией оставило часть своего населения без продуктов и газет. И Россия, и Европейский Союз призвали косоваров одуматься.