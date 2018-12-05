Происшествия
На Софийской, поймав поребрик на «кругу», опрокинулась фура. Водителю не повезло
Серьёзное ДТП произошло в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 5 декабря около 15 часов на пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе 55-летний мужчина на грузовом «Вольво» с полуприцепом совершил наезд на бордюрный камень, столкновение с опорой освещения. Машина упала набок.
Водитель получил тяжёлые травмы.
Это перекрёсток с круговым движением, при въезде на него висит знак, снижающий скорость до 40 км/час, отмечают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Пробки на месте аварии, по данным «Яндекс.Карт», нет.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.