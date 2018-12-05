Участок из-под океанариума в парке Интернационалистов прикрыли от застройки Генпланом
Территория площадью 3,5 га парка Интернационалистов получит рекреационный статус. Соответствующую поправку в закон о Генплане во втором чтении одобрили депутаты Заксобрания Петербурга. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает 5 декабря из Мариинского дворца.
До последнего времени на участке парка во Фрунзенском районе планировалось построить торгово-развлекательный комплекс с океанариумом. Под эти цели землю в аренду получила московская компания «Оптима». Решение вызвало протесты местных жителей, которые за более чем пять лет успели провести целый ряд акций и попыток отменить решение властей, в том числе и путем организации общегородского референдума.
Накануне стало известно о том, что на фоне нервозной обстановки вокруг возможной застройки парка инвестор и городские власти согласились отказаться от реализации проекта в парке Интернационалистов.
Сегодня же депутаты одобрили сразу два документа, которые ограждают участок, где предполагалось возвести ТРК, от застройки. Парламентарии также во втором чтении приняли поправку в закон о зеленых насаждениях общего пользования, в рамках которой участок океанариума предложили внести в перечень ЗНОП. Застраивать зоны зеленых насаждений запрещено.
«Сегодня депутаты полностью обезопасили парк Интернационалистов от застройки. Это хорошее начало в диалоге с защитниками парков и скверов Петербурга. Надеюсь, скоро многие парки, опасность застройки которых сегодня была озвучена, будут также защищены от застройки», – прокомментировал «Фонтанке» победу координатор инициативной группы Павел Швец.
Справка:
В 2013 году проект океанариума получил одобрение на совете по инвестициям при губернаторе. Объем инвестиций оценивался в 3,5 млрд рублей. Позднее стоимость выросла до 15 млрд, а львиную площадь объекта забронировали под магазины, кинотеатр и фуд-корты. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум намеревались лишь 15 тысяч квадратов. В апреле 2018 года местные жители, активно протестующие против инвестпроекта, инициировали проведение общегородского референдума, который не прошел фильтр Заксобрания. Парламентарии сочли формулировку вопроса, вынесенного на голосование, некорректной.