Участок из-под океанариума в парке Интернационалистов прикрыли от застройки Генпланом

Территория площадью 3,5 га парка Интернационалистов получит рекреационный статус. Соответствующую поправку в закон о Генплане во втором чтении одобрили депутаты Заксобрания Петербурга. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает 5 декабря из Мариинского дворца.

До последнего времени на участке парка во Фрунзенском районе планировалось построить торгово-развлекательный комплекс с океанариумом. Под эти цели землю в аренду получила московская компания «Оптима». Решение вызвало протесты местных жителей, которые за более чем пять лет успели провести целый ряд акций и попыток отменить решение властей, в том числе и путем организации общегородского референдума.

Накануне стало известно о том, что на фоне нервозной обстановки вокруг возможной застройки парка инвестор и городские власти согласились отказаться от реализации проекта в парке Интернационалистов.

Сегодня же депутаты одобрили сразу два документа, которые ограждают участок, где предполагалось возвести ТРК, от застройки. Парламентарии также во втором чтении приняли поправку в закон о зеленых насаждениях общего пользования, в рамках которой участок океанариума предложили внести в перечень ЗНОП. Застраивать зоны зеленых насаждений запрещено.

«Сегодня депутаты полностью обезопасили парк Интернационалистов от застройки. Это хорошее начало в диалоге с защитниками парков и скверов Петербурга. Надеюсь, скоро многие парки, опасность застройки которых сегодня была озвучена, будут также защищены от застройки», – прокомментировал «Фонтанке» победу координатор инициативной группы Павел Швец.