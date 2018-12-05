18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +0
$ 66.82р
75.71р
19:25 05.12.2018
Расширенный поиск

Город
05.12.2018 16:45
Печать

Участок из-под океанариума в парке Интернационалистов прикрыли от застройки Генпланом

Территория площадью 3,5 га парка Интернационалистов получит рекреационный статус. Соответствующую поправку в закон о Генплане во втором чтении одобрили депутаты Заксобрания Петербурга. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает 5 декабря из Мариинского дворца.

До последнего времени на участке парка во Фрунзенском районе планировалось построить торгово-развлекательный комплекс с океанариумом. Под эти цели землю в аренду получила московская компания «Оптима». Решение вызвало протесты местных жителей, которые за более чем пять лет успели провести целый ряд акций и попыток отменить решение властей, в том числе и путем организации общегородского референдума.

Накануне стало известно о том, что на фоне нервозной обстановки вокруг возможной застройки парка инвестор и городские власти согласились отказаться от реализации проекта в парке Интернационалистов.

Сегодня же депутаты одобрили сразу два документа, которые ограждают участок, где предполагалось возвести ТРК, от застройки. Парламентарии также во втором чтении приняли поправку в закон о зеленых насаждениях общего пользования, в рамках которой участок океанариума предложили внести в перечень ЗНОП. Застраивать зоны зеленых насаждений запрещено.

«Сегодня депутаты полностью обезопасили парк Интернационалистов от застройки. Это хорошее начало в диалоге с защитниками парков и скверов Петербурга. Надеюсь, скоро многие парки, опасность застройки которых сегодня была озвучена, будут также защищены от застройки», – прокомментировал «Фонтанке» победу координатор инициативной группы Павел Швец.

Справка:

В 2013 году проект океанариума получил одобрение на совете по инвестициям при губернаторе. Объем инвестиций оценивался в 3,5 млрд рублей. Позднее стоимость выросла до 15 млрд, а львиную площадь объекта забронировали под магазины, кинотеатр и фуд-корты. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум намеревались лишь 15 тысяч квадратов. В апреле 2018 года местные жители, активно протестующие против инвестпроекта, инициировали проведение общегородского референдума, который не прошел фильтр Заксобрания. Парламентарии сочли формулировку вопроса, вынесенного на голосование, некорректной.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
05.12.2018 15:30

В Петербурге открылся монобрендовый магазин техники Xiaomi

Первая торговая точка под названием «Румиком» открылась в ТК «Озерки». Ассортимент насчитывает около 500 наименований смартфонов, гаджетов и товаров категории «умный дом» популярного китайского бренда.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.12.2018 17:00

Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.
ЗАО «Ленстройтрест»
04.12.2018 16:26

Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
04.12.2018 16:20

Квартиры комфорт-класса на набережной Невы за 50%

До конца декабря в «Петербургской Недвижимости» можно приобрести квартиры в новом жилом комплексе Pulse на Октябрьской набережной от Setl City с использованием беспроцентной рассрочки от застройщика до трех лет и первым взносом 50%*