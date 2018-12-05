Велено деградировать. Кокорину и Мамаеву продлили арест на два месяца

Тверской суд Москвы оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева в следственном изоляторе и проигнорировал неизбежный регресс футболистов. Они признали, что били людей, но по отдельности.

Постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2019 года вынес судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко. С ходатайством обратилось столичное ГСУ ГУ МВД, в производстве которого находится дело о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору и побоях, нанесенных чиновнику Минпромторга Денису Паку и водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. Следователи мотивировали продление ареста неоконченными экспертизами, сложностью дела и неисправимостью спортсменов.

Александр Кокорин просился под домашний арест или на свободу под залог 10 млн рублей. Он назвал себя узнаваемым лицом в России, сдал заграничный паспорт и в небольшой исповеди признал удар по Паку.

«Соловчука пальцем не трогал. Хочу ответить за то, что совершил», – добавил он.

Защита зенитовца напомнила, что ему когда-то аплодировала вся страна и он имел армию болельщиков. Ни один мускул на лице судьи Криворучко не дрогнул. Очевидно, футболом он не интересуется.

«Недоразумение», «стечение обстоятельств», «спонтанные деяния», «влияние обстановки» – так объясняла события 8 октября защита Кокорина. Футболисты отрицают умысел на групповое хулиганство и призывают вспомнить их заслуги, но их не слышат даже в Кремле.

Павел Мамаев поддержал тактику распределения ролей. Сообщил, что от него досталось Соловчуку, но не Паку. Участь свою Мамаев постарался смягчить по принципу «он первый начал». Якобы водитель первым учинил конфликт, оскорблял спутниц футболистов. Об этом же заявляла адвокат Кокорина, философствуя об отношении мужчин к слову «петух».

Адвокат Мамаева признал, что содержание в СИЗО ведет к регрессу спортивных навыков, и предложил 5 млн рублей в виде залога.

Работодатель Мамаева, футбольный клуб «Краснодар», к сегодняшнему заседанию подготовил положительную характеристику. В ней, в частности, указано, что спортсмен оплатил заграничное лечение сотрудницы клуба. За Кокорина поручались президент «Зенита» Сергей Фурсенко и главный тренер Сергей Семак.

Брат Кокорина Кирилл тоже останется под арестом до февраля. Адвокат Вячеслав Барик напомнил судье Криворучко, что его подзащитный учится на втором курсе и ему «надо учить уроки».

«Человек на глазах изменился, мы с ним каждую неделю обсуждаем прочитанную литературу», – пояснил Барик.

Высшее образование 19-летнему Кириллу исторически дается непросто. В прошлом году он был отчислен за прогулы и неуспеваемость с платного отделения Финансового университета при правительстве РФ. Но брат футболиста не сдался и в этом году взял новую высоту – поступил в Академию народного хозяйства (РАНХиГС) при президенте РФ. Обучение тоже платное. Вину Кирилл признал частично, ему тоже вменяются статьи 116 УК «Побои» и 213 УК «Хулиганство». Судя по фабуле обвинения, он поучаствовал в избиении всех потерпевших.

Арест продлен и четвертому обвиняемому, другу футболистов Александру Протасовицкому. Он не отрицает участие в пьяных драках.