«Не помогли ни поднятый возрастной ценз, ни укороченная программа». В Ярославле отменили концерт группы «Френдзона»

Ярославские фанаты не услышат вживую музыкантов поп-панк-коллектива «Френдзона». Намеченное на 5 декабря выступление в клубе «Китайский летчик Джао Да» не состоится. Об этом сообщается в паблике группы «ВКонтакте».

Организаторы концерта получили предостережение от прокуратуры, в котором говорится о пагубном влиянии песен «Френдзоны» на молодые умы. В случае нарушения в ведомстве якобы обещали закрыть клуб сроком на 90 дней.

«Не помогли: ни поднятый возрастной ценз, ни укороченная программа. Клубу выслали «предостережение» с угрозой закрытия по нескольким нашим песням — мы убрали их из программы. После этого позвонили из прокуратуры и устно вынесли «предостережение» по всем нашим песням. Финиш», — говорится в сообщении.

В ноябре в России были сорваны концерты других молодых исполнителей. В том числе рэперов Хаски, Элджея и группы IC3PEAK. По данным СМИ, это может быть связано с расстрелом учащихся в керченском колледже и самоподрывом анархиста в ФСБ Архангельска — якобы Центр «Э» МВД и ФСБ собирали сведения о популярной у радикальной молодежи музыке и составили список из исполнителей, чьи выступления «нежелательны».

О том, как преследуют музыкантов IC3PEAK во время их нынешних гастролей по России, участники группы рассказали «Фонтанке» в большом интервью.