Кронштадт под переезд из Петербурга военно-морских вузов начнут готовить в 2019 году. Город ждут высокие технологии и «взгляд за горизонт»

Учебно-научную базу ВМФ разместят в центральной части Кронштадта ближе к воде и наполнят основанными на передовых технологиях лабораторными комплексами. Кластер начнут создавать в 2019 году.

Детали создания в Кронштадте учебно-научной базы Военно-морского флота раскрыл главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв на совещании в среду, 5 декабря. По его словам, передает телеканал «Звезда», учебную, научную и прикладную деятельность на территории острова начнут объединять в 2019 году. Из инновационного в кластере появится, например, имитационно-моделирующий комплекс, дающий возможность моделировать облики перспективных кораблей и морские робототехнические системы, которые будут обосновывать «требования к перспективным образцам необитаемых подводных и надводных аппаратов и безэкипажных катеров». Принципиально новые комплексы, продолжил Королев, основаны на передовых технологиях и «что называется, "заглядывают за горизонт"».

Как передает «Интерфакс», Королев отметил скорость планирования проекта к реализации. По его словам, это произошло впервые «в столь короткий временной промежуток».

Отметим, как ранее писала «Фонтанка», идея создания флотского мегавуза родилась еще в 2008 году, меморандум был подписан губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко, министром обороны Анатолием Сердюковым и президентом ВТБ Андреем Костиным. С проекта стряхнули пыль накануне Главного военно-морского парада в 2018 году, тогда он получил уже президентское одобрение. Переезд может коснуться 30 тысяч курсантов и 13 вузов. Ядром может стать ВУНЦ – военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова», в качестве филиалов которого уже собраны все военно-морские вузы, училища и НИИ. В образовательной лицензии ВУНЦ указаны здания на Ушаковской набережной, где расположен сам центр, три НИИ на улице Чапаева, в Петергофе и Ломоносове, Центр подготовки иностранных военнослужащих на Новочеркасском проспекте, Военный институт дополнительного образования на Малоохтинском пропекте, 80/2, Военно-морской политехнический институт с корпусами в Петергофе, Пушкине и в Адмиралтейском проезде и Военно-морской институт на набережной Лейтенанта Шмидта.