Аршавин может остаться в Казахстане

Завершившему карьеру футболиста Андрею Аршавину поступило предложение о работе. Председатель наблюдательного совета «Кайрата», в котором футболист отыграл последние три сезона, Кайрат Боранбаев, заявил, что предложил российскому нападающему вернуться в казахстанский клуб.

«С Аршавиным договорились, что, если вдруг у него не будет никаких предложений, мы его всегда ждем в Казахстане. У нас для него есть должность в академии. Работа тренера», — цитирует Боранбаева Sports.kz.

Напомним, 11 ноября в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана состоялся прощальный матч Аршавина. «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).

В составе «Кайрата» Аршавин отыграл три сезона. За это время он провел во всех турнирах 107 матчей, забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

За всю игровую карьеру он трижды выигрывал чемпионат России (2007, 2011/12, 2014/15) и Кубок УЕФА в составе "Зенита" (2008). В 2008 году в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. В результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.