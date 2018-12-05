Депутаты одобрили изменение Генплана для второго «города-спутника» в Шушарах. Вопрос социнфраструктуры не поднимался

Заксобрание Петербурга во втором чтении одобрило поправки депутата-единоросса Юрия Бочкова в Генплан об изменении функциональной зоны территории предприятия «Детскосельский» под строительство многоквартирных домов. Об этом сообщает 5 декабря корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Территория «Детскосельского» площадью около 2,3 тысячи га в Пушкинском районе города (поселок Шушары) в настоящее время, согласно действующему Генплану, находится в зоне ЖИР (застройки индивидуальными жилыми домами с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны за пределами расчетного срока). В первом чтении парламент утвердил смену функционального назначения на ЖМР – многоквартирной застройки за пределами расчетного срока. Это означает, что жилье там может появиться – когда-то в будущем.

Бочков в своей поправке предложил примерно 200 га перевести в зоны 2ЖД (малоэтажная) и 3ЖД (средне- и многоэтажная застройка), причем львиную долю территории занимает именно высотная застройка.

Поправки парламентарий подал в последний момент – уже после заседания комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, которая перед вторым чтением рассортировала полученные предложения на рекомендованные и те, которые комиссия посоветовала депутатам отклонить.

Летом 2017 года агропромышленный концерн «Детскосельский» бизнесмена Юрия Брагинца взял семилетний кредит на 2 млрд рублей у банка ВТБ для реализации девелоперского проекта.

Отметим, что Бочков – член районной комиссии по землепользованию и застройке Пушкинского района. В начале 2018 года городская КЗЗ отказала агентству по ипотечному жилищному кредитованию в строительстве домов на 96 квартир в Пушкине. Отказ вынесен на основании решения районной КЗЗ, которая в своем заключении указала, что возведение жилья нецелесообразно из-за уже имеющейся перенагрузки на объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Проще говоря, что новые 192 жильца увеличат перенаполненность местной школы и ухудшат пробки на дорогах.