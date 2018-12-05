Квантовый компьютер NASA просчитает автомобильные маршруты

Американская автомобильная компания Ford будет использовать в своих разработках квантовый компьютер из лаборатории национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Машина, способная решать задачи, недоступные для обычных компьютеров, должна будет составить карты маршрутов для дизельных грузовиков.

Как сообщает 5 декабря пресс-служба Ford Sollers, вместе с представителями NASA специалисты «Форда» при помощи квантовых вычислений разработают комплексные карты маршрутов для управления большими автопарками дизельных грузовиков. Они должны быть составлены так, чтобы поддерживать нормальную работу сажевых фильтров большегрузов.

Сажевые фильтры дизельных двигателей отфильтровывают твердые частицы в выхлопе. Чтобы машина работала эффективно и соответствовала экологическим нормам, состояние фильтров нужно контролировать. Сложность в том, что для этого необходимо соблюдать определенные режимы движения: чтобы забитый сажей фильтр самоочистился, нужно определенное время ехать на постоянной высокой скорости. В городских условиях это крайне затруднительно.

В Ford намерены разработать оптимальный маршрут движения для одного грузовика в условиях города, а затем применить такой же сценарий для расчета маршрутов целого автопарка. Работы начнутся в 2019 году, когда компания получит доступ к лаборатории NASA по изучению квантового искусственного интеллекта Quantum Artificial Intelligence Lab в Кремниевой долине.

В будущем квантовые вычисления можно будет применять и в других сферах, например для разработки материалов или производства и оптимизации химического состава аккумуляторов, считает автопроизводитель.