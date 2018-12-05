Происшествия
В Москве правозащитника отправили на 25 суток в спецприемник из-за поста в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На 25 суток арестовал лидера движения «За права человека» Льва Пономарева Тверской суд Москвы 5 декабря. Из-за поста в социальной сети правозащитника признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.
Об этом пишет «Новая газета». Административный протокол в отношении Пономарева составили первого декабря. В нём говорилось о записи в «Фэйсбуке» с призывом участвовать в акции «За наших и ваших детей». (Митинг в поддержку фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия» прошёл у здания ФСБ на Лубянке в Москве 28 октября.) В проколе указывалось, что страница правозащитника находится в свободном доступе для других пользователей, у неё более восьми тысяч подписчиков. Пост квалифицировали как повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Ранее Пономарева оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет 23 июля.
Акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам «Сети» и «Нового величия» прошли 28 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Ростове-на-Дону. В Северной столице после несогласованного митинга задержали около 40 человек.
Справка:
Активистов «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию следствию предоставил некий Руслан Д. Оппозиционеры считают его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог его сторонникам «заработать» статью.
Фигуранты дела «Сети» обвиняются в участии в террористическом сообществе. ФСБ считает, что 11 человек из Пензы, Москвы, Петербурга и Белоруссии якобы готовились к началу волнений в стране. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.