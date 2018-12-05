Отец разбил ВАЗ под Петербургом и пропал. Девочки вместо школы попали в больницу

Две девочки и один взрослый пострадали в результате утренней аварии в Кировском районе Ленобласти. Там «Лада» врезалась в столб. Похожие ДТП в Петербурге обошлись без столь серьёзных последствий.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 5 декабря около 8 часов на 1-м километре подъезда к деревне Валовщина, в сторону села Путилово, 38-летний водитель ВАЗ-2108, по предварительной версии, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. Травмы получили девочки 8 и 10 лет, которые находились на переднем сиденье без детских удерживающих устройств. Они были доставлены в больницу Шлиссельбурга.

Водитель с места аварии скрылся, но позже был найден и госпитализирован туда же, отмечают в ГИБДД.

«Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД добавляет, что за рулём был отец, а рядом с ним – его дочери.

В комментариях отмечают, что мужчина вёз детей в школу, в салоне был ещё один человек, его приятель, оба с признаками алкогольного опьянения. Сразу после ДТП мужчины поймали попутку и на ней отправили девочек в больницу. Старшая, по предварительной информации, в тяжёлом состоянии помещена в реанимацию. Приятель помог отцу добраться до дома в деревне, куда они вызвали скорую. Там водителя застали полицейские. Медики диагностировали у него переломы.

Другая «Лада», ВАЗ-2114, закончила свой полёт в дереве на Большом Сампсониевском проспекте. «Вроде оба живы, – рассказывает Саша в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Один точно пьяный был, весь в кровище, они оба пьяные были, похоже, даже тормозов не слышал, я с балкона смотрел. Они постояли, один у другого документы забрал, а потом, когда свидетели разъехались, они ходу дали, машину бросили и свалили». Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Также ночью на Гаванской улице, 47, «БМВ» разбилась о «Газель». Задета оказалась и «Лада Калина», пишут очевидцы в «ДТП и ЧП».