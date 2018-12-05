«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении тарифа на маршруте Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург. Предложение действительно при покупке билета туда-обратно на вылеты до 31 января 2019 года. Стоимость билета по тарифу «Эконом» – от 5 050 руб.

Рейсы выполняется ежедневно. Вылет рейса У6-391 из Санкт-Петербурга в 12:55, прилет в Калининград в 13:10, время в пути 1 час 45 минут. Вылета обратного рейса У6-392 из Калининграда в 14:25, прилет в Санкт-Петербург в 17:05, время в пути 1 час 40 минут.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Снижены и субсидированные тарифы.

Субсидии распространяются на все рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург и Калининград – Санкт-Петербург – Калининград и действуют для следующих категорий пассажиров:

от 1500 руб. в одну сторону – для граждан РФ в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов I группы всех возрастов и сопровождающих их лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов с детства II и III группы:

от 1125 руб. в одну сторону – для детей до 12 лет.

Обращаем ваше внимание, что был продлен срок действия субсидий до 31 декабря 2018 года. Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.

Сроки проведения акции: с 06.12.2018 г. по 31.01.2019 г. Предложение действительно при покупке билета туда-обратно на вылеты до 31 января 2019 года. Количество билетов ограничено. Организатор акции: ОАО АК "Уральские авиалинии"; ИНН 6608003013 / ОГРН 1026605388490; адрес юридического местонахождения организации: 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1Г. Подробнее можно ознакомиться с акцией на сайте

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).