18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 66.74р
75.61р
12:22 06.12.2018
Расширенный поиск

Туризм
Публикуется на правах рекламы
06.12.2018 11:55
Печать

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении тарифа на маршруте Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург. Предложение действительно при покупке билета туда-обратно на вылеты до 31 января 2019 года. Стоимость билета по тарифу «Эконом» – от 5 050 руб.

Рейсы выполняется ежедневно. Вылет рейса У6-391 из Санкт-Петербурга в 12:55, прилет в Калининград в 13:10, время в пути 1 час 45 минут. Вылета обратного рейса У6-392 из Калининграда в 14:25, прилет в Санкт-Петербург в 17:05, время в пути 1 час 40 минут.  

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Снижены и субсидированные тарифы.

Субсидии распространяются на все рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург и Калининград – Санкт-Петербург – Калининград и действуют для следующих категорий пассажиров:

  • от 1500 руб. в одну сторону – для граждан РФ в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов I группы всех возрастов и сопровождающих их лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов с детства II и III группы:
  • от 1125 руб. в одну сторону – для детей до 12 лет.  

Обращаем ваше внимание, что был продлен срок действия субсидий до 31 декабря 2018 года. Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.

Сроки проведения акции: с 06.12.2018 г. по 31.01.2019 г. Предложение действительно при покупке билета туда-обратно на вылеты до 31 января 2019 года. Количество билетов ограничено. Организатор акции: ОАО АК "Уральские авиалинии"; ИНН 6608003013 / ОГРН 1026605388490; адрес юридического местонахождения организации: 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1Г. Подробнее можно ознакомиться с акцией на сайте

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей
Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»
06.12.2018 11:55

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.12.2018 17:00

Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.
ЗАО «Ленстройтрест»
04.12.2018 16:26

Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».