18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: -1
$ 66.82р
75.71р
16:01 05.12.2018
Расширенный поиск

Технологии
05.12.2018 15:23
Печать

Алексей Овчинин и Ник Хейг полетят на МКС 1 марта

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг готовятся к новому космическому старту, который запланирован на 1 марта 2019 года, об этом сообщает российская космическая госкорпорация на своем официальном сайте 5 декабря.

Пресс-служба напоминает о том, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал их полет после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-11». Он состоялся 3 декабря.

"Из-за нештатного пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября 2018 года экипаж корабля «Союз МС-10» не смог попасть на Международную космическую станцию, но практически сразу возобновил подготовку к следующему полету. К тренировкам Алексея Овчинина и Ника Хейга присоединилась также астронавт NASA Кристина Кук", – добавляет Роскосмос.

«Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. Причиной неудачи назвали ошибочные, небрежные действия сборщиков на Байконуре.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
05.12.2018 15:30

В Петербурге открылся монобрендовый магазин техники Xiaomi

Первая торговая точка под названием «Румиком» открылась в ТК «Озерки». Ассортимент насчитывает около 500 наименований смартфонов, гаджетов и товаров категории «умный дом» популярного китайского бренда.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.12.2018 17:00

Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.
ЗАО «Ленстройтрест»
04.12.2018 16:26

Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
04.12.2018 16:20

Квартиры комфорт-класса на набережной Невы за 50%

До конца декабря в «Петербургской Недвижимости» можно приобрести квартиры в новом жилом комплексе Pulse на Октябрьской набережной от Setl City с использованием беспроцентной рассрочки от застройщика до трех лет и первым взносом 50%*
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.12.2018 16:05

Вектор цифровизации

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принимает участие в Международном форуме «Электрические сети». Одно из ключевых мероприятий в сфере электроэнергетики стартовало сегодня в Москве.
pixabay.com
04.12.2018 16:01

Аэрофлот передает авиакомпании «Россия» часть рейсов в Бангкок и Коломбо

Аэрофлот в декабре передаст дочерней авиакомпании «Россия» фактическое выполнение следующих рейсов:
Группа компаний «ЦДС»
04.12.2018 15:29

При поддержке Группы ЦДС пройдет «Первая Новогодняя Ёлка – 2019!»

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут благотворительную акцию «Первая Новогодняя Ёлка – 2019!». Мероприятие пройдет 5 декабря в театре «Лицедеи».