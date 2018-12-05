Алексей Овчинин и Ник Хейг полетят на МКС 1 марта

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг готовятся к новому космическому старту, который запланирован на 1 марта 2019 года, об этом сообщает российская космическая госкорпорация на своем официальном сайте 5 декабря.

Пресс-служба напоминает о том, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал их полет после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-11». Он состоялся 3 декабря.

"Из-за нештатного пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября 2018 года экипаж корабля «Союз МС-10» не смог попасть на Международную космическую станцию, но практически сразу возобновил подготовку к следующему полету. К тренировкам Алексея Овчинина и Ника Хейга присоединилась также астронавт NASA Кристина Кук", – добавляет Роскосмос.

«Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. Причиной неудачи назвали ошибочные, небрежные действия сборщиков на Байконуре.