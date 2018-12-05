Президент РФ: Доказательств нарушения Россией Договора о ракетах средней и малой дальности нет

Президент России указал на отсутствие доказательств в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, который ранее отметил, что Америка выйдет из договора, если российская сторона не возобновит выполнение его условий.

«Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала всё-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать», – цитирует 5 декабря Владимира Путина RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

По его словам, американская сторона прибегла к обычной тактике обвинений, основанных на том, что Москва «что-то нарушает».

Белый дом 4 декабря запустил отсчет времени на возвращение России к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. На ультиматум ответила представитель российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что РФ выполняет условия договора, и американской стороне об этом известно.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Свой выход из договора Вашингтон обосновал неоднократными нарушениями со стороны России, в том числе в июле 2014 года.

РСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.