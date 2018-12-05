Володин назвал Порошенко диктатором, каким не место в Европе

Диктатором, каким не место в Европе, назвал украинского президента Петра Порошенко спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как заявил 5 декабря журналистам руководитель нижней палаты парламента, лидер установившегося в Киеве режима цепляется за власть, ставя при этом мир под угрозу.

«Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть», — цитирует Володина «Газета.ру».

По словам спикера, целью конфликта в Керченском проливе было сохранение власти Порошенко в ситуации, когда его рейтинги стремительно падают вниз.

«В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция — такие действия должны осуждаться», — заключил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что свою оценку должны дать национальные парламенты и межпарламентские организации. Для этого Госдума накануне одобрила и направила обращение к коллегам из других стран.

Сегодня же российский лидер Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко связаться с ним после Керченского кризиса, так как не хочет «участвовать в его избирательной кампании».