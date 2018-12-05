Володин назвал Порошенко диктатором, каким не место в Европе
Диктатором, каким не место в Европе, назвал украинского президента Петра Порошенко спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как заявил 5 декабря журналистам руководитель нижней палаты парламента, лидер установившегося в Киеве режима цепляется за власть, ставя при этом мир под угрозу.
«Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть», — цитирует Володина «Газета.ру».
По словам спикера, целью конфликта в Керченском проливе было сохранение власти Порошенко в ситуации, когда его рейтинги стремительно падают вниз.
«В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция — такие действия должны осуждаться», — заключил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что свою оценку должны дать национальные парламенты и межпарламентские организации. Для этого Госдума накануне одобрила и направила обращение к коллегам из других стран.
Сегодня же российский лидер Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко связаться с ним после Керченского кризиса, так как не хочет «участвовать в его избирательной кампании».
Справка:
Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.