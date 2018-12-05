Путин прочитал предвыборные «нехитрые комбинации» Порошенко. Потому и не берёт телефон
Владимир Путин объяснил, почему игнорирует телефонные звонки от украинского коллеги. Российский президент не хочет участвовать в «нехитрых комбинациях» Петра Порошенко, связанных с избирательной кампанией.
«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать <…>. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — цитирует 5 декабря главу государства «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.
По словам Путина, Порошенко «искусно» создаёт провокации, ответственность за которые возлагается на Россию, а затем «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что после начала кризиса в Азовском море украинская сторона просила о переговорах между Порошенко и Путиным, однако разговор так и не состоялся.
Справка:
Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.