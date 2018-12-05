Путин прочитал предвыборные «нехитрые комбинации» Порошенко. Потому и не берёт телефон

Владимир Путин объяснил, почему игнорирует телефонные звонки от украинского коллеги. Российский президент не хочет участвовать в «нехитрых комбинациях» Петра Порошенко, связанных с избирательной кампанией.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать <…>. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — цитирует 5 декабря главу государства «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Путина, Порошенко «искусно» создаёт провокации, ответственность за которые возлагается на Россию, а затем «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что после начала кризиса в Азовском море украинская сторона просила о переговорах между Порошенко и Путиным, однако разговор так и не состоялся.