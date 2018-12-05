Приоритет велосипедистов на «спокойных улицах»: в ПДД добавляют разметку и знаки

Российское правительство зачастило с изменениями ПДД. Новое постановление, опубликованное на government.ru 5 декабря, посвящено в первую очередь велосипедистам. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал его в своём твиттере.

Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 декабря 2018 г.

Для обеспечения приоритета велосипедистов на так называемых спокойных улицах вводится понятие «Велосипедная зона», где скорость движения ограничена 20 км/ч. Велосипед на такой улице получает преимущество перед механическими транспортными средствами и может двигаться по всей ширине проезжей части, а пешеход – переходить дорогу в любом незапрещённом месте. Для обозначения таких зон предусмотрены новые дорожные знаки и разметка.

Кроме того, велосипедисты смогут поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в одном направлении (в случае, когда из правой полосы разрешён поворот налево), а также ездить в жилых зонах, где запрещено движение транспортных средств. На переходах, совмещённых с велодорожкой, велосипедист сможет двигаться по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста.

Вводится запрет остановки транспорта на велосипедных или велопешеходных дорожках ближе 5 метров от пересечения таких дорожек с проезжей частью и в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан.

Напомним, в конце ноября Медведев подписал постановление о внесении изменений в ПДД, которые касаются оформления ДТП, знаков «Шипы» и «Инвалид», а также понятия «Пешеход».