«Пака бил. Хочу ответить за то, что совершил». Кокорин исповедался в суде

Футболист «Зенита» Александр Кокорин готов выплатить 10 миллионов рублей за освобождение из следственного изолятора. Он частично признал вину в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Слово Кокорину дали в Тверском суде Москвы, который рассматривает ходатайство ГСУ ГУ МВД о продлении ареста до 8 февраля 2019 года. По версии следствия, обвиняемый при освобождении может продолжить преступную деятельность, а нападения на граждан совершены с особыми цинизмом и жестокостью.

Кокорину вменяются два эпизода побоев в отношении Дениса Пака и водителя Первого канала Виталия Соловчука и хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Он признает только Пака.

«Сговора не было. Мой удар Паку был ответом на оскорбление. Соловчука я пальцем не трогал. Он нас оскорблял. Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают. С Паком мы примирились», – заявил Кокорин.

Видимо, нападающий «Зенита» подразумевает под оскорблением слово «петух», о котором ранее говорила его адвокат Татьяна Стукалова.

Футболист в суде сдал заграничный паспорт, к делу была приобщена справка о наличии 10 млн рублей на счету его матери. Деньги предлагаются в виде залога.

«Я узнаваемое лицо в Российской Федерации», – уточнил обвиняемый, пообещав не скрываться от следствия. По мнению защиты, совершенное Кокориным «представляет собой недоразумение, которое произошло случайно в результате стечения обстоятельств». Сбежать футболисту не позволят «социальный статус, известность и узнаваемость, повышенный интерес со стороны СМИ».

Уголовное дело следственная часть ГСУ ГУ МВД Москвы возбудила 8 октября 2018 года после избиений Пака в кафе и Соловчука на парковке. Пьяные Кокорин, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, брат зенитовца Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий считаются зачинщиками конфликта. Под стражей следствие просит оставить всю четверку.