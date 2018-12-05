Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского освободили от уголовной ответственности по делу о растрате 58 млн

Вадим Ампелонский признан непричастным к делу о растрате и фиктивном трудоустройстве сотрудников в Роскомнадзор. Вместе с ним закрыты дела в отношении еще двух его коллег.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на ТАСС 5 декабря. Как рассказали агентству источники, следствие прекратило дела в отношении пресс-секретаря Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Единина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Пиарщику надзорного органа вменяли растрату шести миллионов, Весельчакову – 10 млн, однако следствие не смогло найти доказательства их вины. Уголовное преследование было связано с хищениями через «Главный радиочастотный центр». Деньги якобы похищали, фиктивно оформляя на работу людей и выплачивая им зарплаты.

Дело по статье «Мошенничество» было возбуждено в 2017 году, позже его переквалифицировали на растрату. По нему проходят еще 16 фигурантов, а общая сумма хищений в материалах достигала 58 миллионов рублей. На время следствия Ампелонский был заключен под домашний арест, в конце сентября его отпустили под подписку о невыезде, и он вернулся на работу в Роскомнадзор.