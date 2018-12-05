Новость в картинке: рынок люксовых автомобилей в России вышел из «минуса» в «плюс»

Рынок новых люксовых автомобилей в России вернулся к росту, хотя еще месяц назад показывал падение. Изменили динамику существенно увеличившиеся продажи в октябре.

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе – октябре 2018 года в России продали 1188 автомобилей класса «люкс». Это на 1,4% больше, чем годом ранее, тогда как итоги девяти месяцев были на 0,3% хуже прошлогодних за тот же период. Скачок продаж в октябре составил 18%.