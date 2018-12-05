«Битва» за нелегальные съезды на Колтушском шоссе: проезд дорожникам перекрыли Range Rover и Audi

Дорожные службы провели рейд по ликвидации нелегальных примыканий к Колтушскому шоссе (трасса Санкт-Петербург – Колтуши), сообщает «Фонтанке» 5 декабря пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

Сотрудники Пригородного ДРСУ №1 по указанию ГКУ «Ленавтодор» начали экскаваторами расчищать водоотводные канавы, которые при строительстве съездов были завалены песком и щебнем. Когда спецтехника дошла до съезда к мойке самообслуживания в Янино-2, доступ к съезду забаррикадировал «Рендж Ровер». Водитель иномарки потребовал, чтобы дорожники дождались приезда собственника земельного участка. Хозяин вскоре прибыл на место и тут же получил предписание в 10-дневный срок узаконить примыкание, получив технические условия у «Ленавтодора», либо демонтировать съезд.

Аналогичным образом работе дорожников в Янино помешал гражданин на «Ауди» – он пытался отстоять съезд к площадке, на которой выставлены для продажи каркасные дома.

Работа по ликвидации незаконных дорог будет продолжаться. Как показывает практика, чаще всего съезды без разрешения организуют шиномонтажи, придорожные кафе, автомойки и магазины.

«Незаконные съезды представляют серьезную угрозу для автомобилистов и разрушают сам конструктив трассы. Часто машина при выезде на дорогу сразу же попадает на полосу встречного движения, создавая тем самым аварийную ситуацию. Стоимость работ по устранению съездов в дальнейшем предъявляется владельцам организаций-нарушителей», – отмечается в сообщении дорожного комитета.