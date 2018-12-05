Из Полежаевского парка и парка 300-летия «слили» воду, и они «похудели» на 15 гектаров

Площади Полежаевского парка и парка 300-летия сократили за счет исключения территории водных объектов. Поправки во втором чтении приняли депутаты Законодательного собрания Петербурга. Об этом 5 декабря из Мариинского дворца сообщает корреспондент «Фонтанки».

По итогам рассмотрения поправок 4 гектара потерял Полежаевский парк. Кроме того, еще 15 гектаров парламентарии отрезали от парка 300-летия в Приморском районе. Выведенные из зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) территории – это водные объекты, которые по закону не могут относиться к таковым и, более того, находятся не в городской, а в федеральной собственности.

«Мы наконец «отрезали» воду. Это 15 га воды и пляжей (в парке 300-летия), которые до сих пор каким-то чудесным образом признавались ЗНОПом, положенным на воду Финского залива. Это в том числе позволяло морочить голову людям», – пояснил «Фонтанке» эксперт комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.

Аналогичную поправку одобрили в отношении Полежаевского парка. Из перечня зеленых насаждений исключили Дудергофский канал и речку Дудергофку, которые также являются «федеральной» водой.

Исключение «лже-ЗНОПов» из перечня зеленых насаждений сократит показатели обеспеченности районов «зеленью», однако они будут отражать реальное положение дел.