«Лазить в канал по верёвочке коренному ленинградцу — не подвиг». Петербуржец спас вмёрзшего в Крюков канал селезня

Вмерзшую в лед птицу заметили прохожие в Крюковом канале у Старо-Никольского моста поздним вечером 4 декабря. Они попытались добраться к застывшему кверху лапками селезню по неокрепшему льду, но опасения за собственную безопасность не дали осуществить план до конца.

Тогда о беде, в которую попал пернатый, рассказали в социальных сетях. Сообщение случайно увидел петербуржец Николай, он как раз находился рядом. Неравнодушный мужчина с помощью троса добрался до птицы.

«Спустился, помог утке перевернуться. Сама не могла почему-то. Она сразу ринулась в сторону своих к полынье. Вылез. Всё. Лазить в канал по верёвочке коренному ленинградцу – не подвиг и не событие», — рассказал «Фонтанке» Николай.

На прошлой неделе на пляже парка 300-летия Петербурга провалились под лед девушка с собакой. Пёс выбрался на сушу сам. А его хозяйку из полыньи доставали горожане и сотрудники МЧС.