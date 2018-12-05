УПЦ МП отказалась от участия в объединительном соборе 15 декабря

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась участвовать в объединительном соборе 15 декабря по созданию автокефальной церкви. Ранее дату «исторического события» объявил президент страны Петр Порошенко.

«Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам», — заявил 5 декабря глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент в интервью ТАСС.

Напомним, дату Петр Порошенко объявил сегодня утром в «Твиттере». Политик сообщил: Константинопольский патриарх Варфоломей пригласил на собор представителей всех церковных образований на Украине, в том числе иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иерархов УПЦ склоняют к участию в соборе в том числе при помощи давления со стороны спецслужб. Так, сегодня Служба безопасности Украины обвинила каноническую церковь в распространении материалов, разжигающих религиозную рознь. Этому предшествовали обыски и допросы десятков священников в разных областях страны.