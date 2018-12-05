Механизмы партнерства

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».



Подписи под документом поставили глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник, генеральный директор ООО «Северный кабель» Станислав Руденко и вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Стратегическое партнерство сторон направлено на создание инновационных разработок, готовых к внедрению и адаптированных под специфику российской электросетевой отрасли.



По словам Артема Пидника, главная цель соглашения – повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

«Когда потребители не знают название энергокомпании, так как она стабильно представляет им качественные услуги по приемлемой цене, – это является лучшим подтверждением эффективности ее работы. Уверен, что с помощью коллег из «Сколково» и «Северного кабеля», мы сможем построить надежные сети цифрового поколения на основе современной элементной базы и новейшего оборудования», – подчеркнул Артем Пидник.



Станислав Руденко поблагодарил стороны за предоставленную возможность реализовать пилотный проект.

«Совместно с резидентами кластера энергоэффективности Сколково, являющегося центром новейших компетенций в электроэнергетической отрасли, мы сможем интегрировать новейшие разработки по цифровизации воздушных линий на энергообъектах сетевой компании. Надеемся, что создаваемая комплексная система будет применима для национальной энергетики», – отметил Станислав Руденко.

«Для Фонда «Сколково» это трехстороннее соглашение крайне значимо, поскольку данное сотрудничество позволит решить одну из критичных задач сетевого комплекса – формирование объективной картины состояния производственных активов, снижения затрат на их эксплуатацию», – рассказал Олег Дубнов.

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