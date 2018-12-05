Словакия выслала российского дипломата за шпионаж

Братислава выслала российского дипломата после полученной информации от военной разведки страны.

«Выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО...Мы [Словакия] выслали его [работника российской дипмиссии] 22 ноября. Он покинул Словакию в течение 48 часов», – цитирует Reuters сделанное 5 декабря заявление Петера Пеллегрини, премьер-министра республики в Центральной Европе.

По его словам, разведка обнаружила факты того, что россиянин якобы занимался шпионской деятельностью.

Пеллегрини на пресс-конференции по этому поводу подчеркнул, что несмотря на инцидент, у Словакии и России остаются «стандартные отношения».

Российское посольство пока не прокомментировало высылку дипломата.