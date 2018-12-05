«Держите крепче, я вас вытащу». Как Беглов бросал бизнесу канат помощи

Признания врио в любви к предпринимателям, призывы превращать лимонад в вертолеты, танцы маленьких балерин: форум малого и среднего бизнеса заставил его участников вспомнить времена Валентины Матвиенко.

фото: Сергей Федоров

Визит врио губернатора Петербурга Александра Беглова на Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 5 декабря его участники восприняли с надеждой. В ожидании градоначальника бизнесмены и представители отраслевых ассоциаций оживленно перешептывались и делали ставки: будет ли объявлено об отставке тех или иных глав имущественного или потребительского блока, о новых мерах поддержки или отмене постановлений и распоряжений, которых отчаялись ждать от прежней администрации.

Но вместо того, чтобы проявить инициативу, Александр Беглов решил сыграть с бизнесом в одной команде. Прибыв на торжественное открытие в Ленэкспо, он сразу поспешил сократить дистанцию между предпринимателями и властью. «В свое время, в 90-х годах, я тоже занимался бизнесом, знаю ваши проблемы», – заявил он.

«Сколько людей в этом зале с радостью отметили: "Ведь был же в нашей шкуре!"» – поддержал курс на сближение ведущий церемонии открытия. Но от этого врио открестился. «Мы все люди продвинутые, так что не в шкуре, а в костюме», – поправил он. Но все же призвал бизнесменов честно говорить власти о наболевшем во время обхода экспозиции, а также порассуждал о том, чем бизнесмены отличаются от предпринимателей, и поделился цитатой профессора Стэнфордского университета Тины Силиг. «Предприниматель – не тот, кто превращает лимоны в лимонад, а тот, кто превращает лимонад в вертолеты», – сказал он.

Фото: Галина Бояркова

Чаяния практически сбылись, с учетом местного масштаба. В ходе осмотра экспозиции Александру Беглову демонстрировали умные шлагбаумы, светодиодные скамейки, кованые элементы благоустройства, тельняшки и сувениры ручной работы, горнообогатительную технику.

Фото: Галина Бояркова

Удивить пытались не только промышленными товарами. На площадке Красносельского района Александр Беглов сфотографировался с девушками в кокошниках, на стенде Колпинского посмотрел выступление юной балерины. Правда, представляться «дядей Сашей» и беседовать с девочкой не стал.

«С какими проблемами сталкиваетесь?» – раз за разом интересовался врио, переходя от стенда к стенду. Но представители бизнеса формат открытого диалога не очень поддержали. «У нас все хорошо, стараемся!» – заявила предпринимательница из Кировского района. «Проблем нет, государство поддерживает, да и город», – поддержал производитель протезов из Красногвардейского района.

Закончив осмотр, Беглов проследовал в конференц-зал, где рассказал собравшимся, чего хочет от бизнеса и что рассчитывает получить взамен. Так, городским предпринимателям предстоит помочь властям с выполнением майских указов президента. «Надо, чтобы к 2025 году 1,3 млн человек были заняты в малом и среднем бизнесе», – отметил он. Сейчас такие предприниматели обеспечивают 1,1 млн рабочих мест, а значит, надо еще 200 тысяч. «Задача непростая, но ее необходимо решить», – подчеркнул он. И еще бизнесу стоит усилить социальную ответственность. К примеру, сейчас жилая застройка опережает развитие социальной инфраструктуры. «Для этого нужен бюджет, а для него нужно развитие предпринимательства, чтобы не превратиться в город-музей», – отметил он.

В качестве ответа властей Беглов пообещал работать над снятием административных барьеров, развитием промышленности и инновационных технологий, потребительского рынка. Правда, какие конкретно шаги намерен предпринять, не уточнил. Вместо этого процитировал главу Белоруссии Александра Лукашенко. «Я не бизнесмен, но люблю бизнес. Напишите закон, а лучше мое поручение, чтобы я подписал, вы же лучше знаете, как нужно», – сказал он.

После этих слов, подобно иллюзионисту, материализовал из ниоткуда красный канат и бросил его сидевшему в первом ряду главе Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергею Федорову. «Держитесь крепко, попробую вас всех вытащить», – заявил Беглов и эффектно удалился из зала.

Фото: Сергей Федоров

Впечатлившись трюком, предприниматели отправились фотографироваться с канатом, который стал для них залогом добрых намерений власти. «Мне поступило уже четыре предложения продать ремень и организовать аукцион, – поделился с «Фонтанкой» Сергей Федоров. – Но я решил повесить его на почетное место».

Фото: Сергей Федоров

По словам главы ассоциации, больше всего его вдохновило обещание не просто выслушивать, но и реализовывать предложения бизнес-сообщества. «Губернатор сказал ключевые слова: «Скажите, где подписать». В последний раз я такое слышал от Валентины Ивановны. А при ней бюджет города вырос в пять раз», – сказал он.

«Жест с канатом был нетипичным для градоначальника. В первый раз такое видел», – прокомментировал исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Но главное, чтобы за этим последовали конкретные шаги. «Мы передали наши предложения по регулированию нестационарной торговли. Жизнь покажет, что получится», – отметил он.

«Неформальное выступление губернатора вселило лучик надежды. Понятно, что выступление было эмоциональным, но были сказаны и необходимые слова», – согласилась Янина Гришина, глава общественной организации «Содействие малому и среднему бизнесу». Она также вручила врио предложения, как облегчить жизнь небольших предприятий: отменить запрет на сдачу городских площадей в субаренду, дать гарантии, что договор аренды не будет расторгнут, расширить полномочия комитета по предпринимательству, а также сохранить мораторий на снос больших торговых павильонов, которые не отвечают новым правилам благоустройства. Впрочем, удастся ли губернатору перетянуть бизнес на свою сторону, говорить пока рано.

«До этого тоже было много слов о необходимости создавать новые рабочие места, но город делал все, чтобы их сократить», – подчеркнула она.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»