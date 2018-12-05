Следствие нашло возможных сообщников коммерсанта по делу о хищениях в МО «Народный». Арестован замглавы администрации округа

По делу о мошенничестве с контрактами на благоустройство в муниципальном округе «Народный» в Петербурге арестован заместитель главы местной администрации. Ему вменяют хищения на 6,3 миллиона рублей.

Как сообщает 5 декабря ГСУ Следственного комитета по городу, чиновнику предъявлены обвинения, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в изолятор. Ранее по этому же делу под домашний арест был отправлен гендиректор компании «Чистерра» Константин Попов. По версии следствия, контракт на благоустройство округа стоимостью 9,5 млн рублей глава местной администрации «Народного» Вадим Бушин заключил с компанией Попова в январе 2018 года. На эти деньги сотрудники фирмы должны были чистить дорожки от листьев и снега, выкидывать мусор из урн, однако 85% работ выполнялись только на бумаге.

На сайте округа в качестве заместителя Бушина указан Соловьев Кирилл Викторович. Отметим, председателем муниципального совета является тоже Соловьев, но Денис Викторович. По информации «Фонтанки», у главы округа есть брат-близнец, чьи ФИО полностью совпадают с данными о замглавы администрации.