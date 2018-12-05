В Исаакии выставили работы незрячих и слабовидящих художников и представили новый макет собора

В Исаакиевском соборе открылась необычная выставка «Душа видит» - на ней представлены работы незрячих и слабовидящих художников. Также посетителям представили новый макет собора на инклюзивном экскурсионном маршруте «От ощущений к чувствам».

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Выставка «Душа видит» открылась 5 декабря в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех». В эти дни музей-памятник «Исаакиевский собор», как и многие музеи Петербурга, проводит цикл мероприятий для посетителей с ограниченными возможностями, их семей, а также всех желающих.

На экспозиции представлены произведения, созданные незрячими и слабовидящими художниками художественной студии при центре культурной и спортивной реабилитации Всероссийского общества слепых. Выставка будет работать до 18 декабря.

Кроме того, состоялась презентация нового макета Исаакиевского собора на экскурсионном маршруте «От ощущений к чувствам». Этот маршрут разрабатывался специально для слепых и слабовидящих посетителей в течение нескольких лет сотрудниками музея и Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. Основу маршрута составляют рельефно-графические изображения, а самым, пожалуй, главным экспонатом можно назвать разборный макет Исаакия.

Предыдущий макет «отработал» шесть лет и было принято решение его заменить. Новый создан с использованием новейших технологий, таких как лазерная резка и 3D-печать, а также традиционных материалов.

Напомним, что в Исаакиевском соборе реализуются несколько проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. В музее действуют экскурсионные маршруты для слабовидящих, слабослышащих, для маломобильных групп, аутистов.