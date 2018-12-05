Деминский сад возле Александро-Невской лавры включат в перечень рекреационных зон

Расположенный неподалеку от Александро-Невской лавры Деминский сад вернули в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Поправку в закон о ЗНОП приняли во втором чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга. Об этом 5 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Ранее парламентская комиссия по городскому хозяйству по инициативе депутата Бориса Вишневского рекомендовала Заксобранию вернуть участку рекреационный статус.

«Там планировалось строительство, которое, после длительной борьбы, было отменено. Правда, Деминский сад успели перекопать. И теперь необходимо восстановление разрушенного благоустройства. Буду обращаться с предложением о выделении средств на эти цели», – прокомментировал «Фонтанке» Вишневский.

Напомним, что последние 10 лет территория находилась под угрозой застройки. Местные жители и активисты неоднократно выходили на митинги. Компания «Ингеоком-СПб» планировала построить в саду сначала бизнес-центр, затем – апартаменты.

В 2013 году градозащитники успешно оспорили градостроительный план. Летом 2018 года комитет по контролю за имуществом предписал застройщику до 20 июля освободить занимаемый участок.