«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.

Комплекс расположен на Октябрьской набережной, из окон открывается великолепная панорама Невы. Стоимость жилья начинается от 2,55 млн руб.

Новые квартиры отличаются не только видовыми характеристиками, но и функциональными европланировками с большими кухнями-гостиными. На последних этажах представлены квартиры High Flat с высокими потолками и увеличенными окнами. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам Setl City «Итальянские коллекции» в цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад». При желании покупатели могут выбрать вариант без чистовой отделки и оформить квартиру по своему вкусу. Проект на 100% соответствует высокому комфорт-классу: подземный паркинг, закрытые дворы без машин, круглосуточное видеонаблюдение, ландшафтный дизайн, на первых этажах – магазины, аптеки, пекарни, отделения банков. На территории нового квартала «Pulse на набережной» также появятся 4 детских сада, школа, ТРК и центр спорта.

«Pulse на набережной» отличается выгодным расположением. Жилой комплекс станет частью развитого микрорайона, где все продумано с точки зрения комфорта и социальной инфраструктуры. С одной стороны комплекса – Нева, с другой – Дальневосточный проспект, ряд крупных гипермаркетов, ТРК и живописный парк Строителей. Также неподалеку – Ледовый Дворец, театр «Буфф». До станций метро «Новочеркасская», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» – около 10 минут езды. До Невского проспекта 7 минут на машине. Примерно столько же до выезда на КАД.

Эксклюзивным брокером «Pulse на набережной» выступает «Петербургская Недвижимость». В декабре любую квартиру можно приобрести в рассрочку от застройщика. Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут оформить ипотеку в ведущих банках-партнерах. Целый ряд услуг – подбор квартиры, юридическое сопровождение сделки, помощь в оформлении документов бесплатны.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi