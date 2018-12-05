МВД меняет экзамен на получение прав. «Площадка» войдёт в «город»

Водительские экзамены изменятся. Соответствующее постановление разработано МВД и будет внесено в правительство ориентировочно в первом квартале 2019 года. Главная новость – объединение испытаний в городе и на учебной площадке, сообщает 5 декабря РБК со ссылкой на ТАСС.

О том, что ведомство занимается разработкой нововведений, стало известно в августе. Сейчас проект находится на завершающей стадии доработки.

В настоящее время экзамен на получение водительского удостоверения разделён на три части: знание теории ПДД, упражнения на площадке и вождение в городе. Объединение «площадки» и «города» для проверки навыков вождения только в условиях реального дорожного движения – это ключевой момент будущих изменений. Кроме того, предлагается отменить запрет на обучение претендентов на автомагистралях.

Экзамен на право управления мототранспортными средствами оставят в прежнем формате — на закрытых площадках. При этом в МВД решили отказаться от новых требований к экзамену на мотоцикле, согласно которым тест на маневрирование и экстренное торможение должен проходить на скорости не менее 50 км в час, отмечает Autonews.

Изменится и теоретическая часть экзамена: он в обязательном порядке будет записываться на аудио и видео.

Устанавливаются минимальные и максимальные сроки пересдач: