ЕС подготовил новые санкции за выборы в Донбассе

Послы 28 стран – членов Европейского союза согласовали введение санкций в отношении 9 лиц, которые, по мнению дипломатов, принимали участие в организации и проведении голосования в самопровозглашенных республиках на востоке Украины.

Об этом 5 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Кто стал объектом новых санкций ЕС, собеседник агентства не уточнил. Решение дипломатов 10 декабря должно быть одобрено Советом Европы для вступления в законную силу.

Напомним, что, несмотря на критику Киева, 11 ноября в Донецке и Луганске все-таки прошли выборы, на которых врио главы ДНР Денис Пушилин (бывший сотрудник структур финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди) получил 60,85%, а врио главы ЛНР Леонид Пасечник – 68,9%. В Кремле приветствовали выборы в ДНР и ЛНР. Россия считает, что волеизъявление жителей юго-востока Украины не идет вразрез с Минскими соглашениями.