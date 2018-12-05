«Литературной цензурой» на Пулковской таможне занялся суд
Петербургский адвокат Сергей Голубок, который несколько недель не мог получить купленную в Интернете книгу, обратился в суд. Юрист обжаловал в Московском районном суде Петербурга действия сотрудников Пулковской таможни.
«Это жалоба на незаконные действия оперативного уполномоченного по особо важным делам Пулковской таможни. Заседание назначено на 13:00 сегодня, 5 декабря», – заявил «Фонтанке» сам Голубок.
20 ноября «Фонтанка» сообщила о задержании на границе книги Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию». Сергей Голубок тогда сообщал, что был вынужден писать объяснительные об отсутствии в книге угроз «безопасности и нравственности граждан», «призывов к экстремизму и терроризму». 23 ноября точно такая же книга без претензий со стороны столичных таможенников пришла покупателю из Москвы.
В самой Пулковской таможне «Фонтанке» сообщили, что их действия по проверке почтовых отправлений законны, т.к. «правом ЕАЭС установлены запреты и ограничения на ввоз отдельных категорий товаров». Однако через три дня после разъяснений начальника Пулковской таможни генерал-майора Андрея Ровчака книга была выдана Сергею Голубку без объяснения причин.
Автор книги Маша Гессен в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».
«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отмечала она.
Справка:
Маша Гессен родилась в Москве. В подростковом возрасте переехала жить из СССР в США, но вернулась в 1991 году. Работала во множестве печатных и сетевых изданий. Руководила «Полит.ру», «Gala» и «Сноб». После увольнения с поста главного редактора журнала «Вокруг света» в 2012 году из-за отказа публиковать материал про полёт Владимира Путина со стерхами встречалась с президентом, который просил её остаться в издании. Последним местом её работы в России была русская служба радио «Свобода». В 2013 году Гессен переехала в Нью-Йорк, поскольку решила не воспитывать детей «в безнадежном месте». Книга «Future is History» была издана в США в 2017 году. Она не входит в список Минюста РФ с запрещёнными к распространению в России материалами. Книга стала победителем ряда литературных премий, в том числе американской Национальной книжной премии (National Book Awards) и Лейпцигской премии с формулировкой за «взгляд на возможности эрозии и разрушения европейских демократических институтов, которые мы привыкли считать навсегда утвердившимися».