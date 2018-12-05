«Литературной цензурой» на Пулковской таможне занялся суд

Петербургский адвокат Сергей Голубок, который несколько недель не мог получить купленную в Интернете книгу, обратился в суд. Юрист обжаловал в Московском районном суде Петербурга действия сотрудников Пулковской таможни.

«Это жалоба на незаконные действия оперативного уполномоченного по особо важным делам Пулковской таможни. Заседание назначено на 13:00 сегодня, 5 декабря», – заявил «Фонтанке» сам Голубок.

20 ноября «Фонтанка» сообщила о задержании на границе книги Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию». Сергей Голубок тогда сообщал, что был вынужден писать объяснительные об отсутствии в книге угроз «безопасности и нравственности граждан», «призывов к экстремизму и терроризму». 23 ноября точно такая же книга без претензий со стороны столичных таможенников пришла покупателю из Москвы.

В самой Пулковской таможне «Фонтанке» сообщили, что их действия по проверке почтовых отправлений законны, т.к. «правом ЕАЭС установлены запреты и ограничения на ввоз отдельных категорий товаров». Однако через три дня после разъяснений начальника Пулковской таможни генерал-майора Андрея Ровчака книга была выдана Сергею Голубку без объяснения причин.

Автор книги Маша Гессен в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».

«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отмечала она.