«Ростех»: Линии электропередач в России будут помогать чинить дроны

Коптер для ремонта линий электропередач представил холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках Международного форума «Электрические сети», который проходит в Москве.

Дрон оснащен камерой, тепловизором и «может действовать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно собирая и передавая в операторские службы данные о состоянии сетей», утверждают в компании Сергея Чемезова.

В «Ростехе» оговариваются, что дрон – это лишь часть системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая также включает многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение для автоматической обработки собранной видеоинформации.

«Мы продолжаем расширять сферы применения беспилотной авиации: это огромный рынок, который сейчас растет на 50% в год и к 2020 году составит более 13 миллиардов рублей», – говорят в «Ростехе».

Заявляется, что эти дроны могут работать при температурах от -30 до +60 градусов, в том числе в условиях дождя, сильного ветра или снегопада. А зарядные устройства для них могут устанавливаться прямо на крышах трансформаторных станций, где, помимо подзарядки, «дрон-электромонтёр» сможет сбросить собранные данные и получить новую программу полета.

В "Ростехе" "Фонтанке" уточнили, что 95% комплектующих коптера российского производства. Сборка также производится в России. Стоимость одного устройства начинается от 1 млн рублей в зависимости от его комплектации. "Цена является рыночной для дронов такого класса и обусловлена высоким уровнем технических решений, использованных в разработке", – уточняют в госкорпорации.

Минувшей осенью «Ростех» уже представил убийцу беспилотников за 10 млн рублей и трехкилограммовый глаз, который научит технику ездить без фар в полной темноте.