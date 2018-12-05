Глава Генштаба ВС РФ предупредил военных атташе Запада: Страны, разместившие ракетные комплексы США, станут целями ответного удара

Ультиматум США о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности ставит под угрозу безопасность не только в Европе, но во всем мире. Россия не оставит без ответа действия американских коллег.

Об этом на брифинге для иностранных военных атташе в Москве 5 декабря сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, его слова цитирует ТАСС. Вопрос выхода США из договора затрагивает стратегическую стабильность, а ситуация в сфере контроля за вооружениями, отметил первый заместитель министра обороны, «существенно усложнилась». Герасимов также отметил, что объектами поражения в случае ответных действий России станут не сами США, а все страны, где размещены их ракетные комплексы.

"Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", – сказал он, обращаясь к атташе.

Прокомментировал Герасимов и заявление госсекретаря Майкла Помпео. Накануне тот пригрозил России ультиматумом – либо Москва выполняет условия ДРСМД, либо Америка из него выходит. На раздумья он дал 60 дней. Начальник Генштаба утверждает, что договор нарушают американцы – при тестировании системы ПРО они используют ракеты-мишени, имитирующие ракеты средней и меньшей дальности, что запрещено ДРСМД.

О намерении США выйти из договора в октябре этого года заявил президент Дональд Трамп. Евросоюз призвал договор сохранить.