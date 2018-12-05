ВЦИОМ: Россияне считают Керченский кризис провокацией, но верят в будущую дружбу с соседями

Большинство россиян считает конфликт в Керченском проливе провокацией Киева, но почти половина сограждан верит в восстановление дружеских отношений с соседней страной.

5 декабря – через одиннадцать дней после конфликта между украинскими военными судами и российскими пограничниками в Азовском море – ВЦИОМ обнародовал исследование на эту тему. Как выяснилось, о случившемся знают 87% граждан. При этом подавляющее большинство (93%) считают задержание украинских судов правильным.

Что касается причин кризисной ситуации, то 79% опрошенных склонны объяснять ее спланированной провокацией со стороны Киева. 30% прямо связывают обострение с интересами президента Петра Порошенко перед предстоящими выборами. 19% видят провокацию как повод для развязывания войны между Россией и Украиной либо же для создания очередного повода, чтобы обвинить Москву в агрессии (17%). Только 7% респондентов не увидели в конфликте желания Киева намеренно усилить напряженность.

При этом на будущее отношений двух стран участники опроса ВЦИОМ смотрят оптимистично. Почти половина, 43%, уверены: Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения. Либо нормализуют их (так ответило 34%). Ухудшение предрекает только 16% граждан.

Конфликт 25 ноября в Азовском море накалил и без того напряженные отношениях двух стран. Украина ввела военное положение в приграничных с Россией областях, просит международное сообщество оказать давление на Москву. Еще одним фактором, вносящим рознь, является религиозный вопрос. Сегодня президент Петр Порошенко заявил, что объединительный собор независимой от Москвы украинской Церкви пройдет 15 декабря. Глава государства не скрывает, что вопрос выходит за рамки духовности и напрямую касается политики.