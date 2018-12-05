Шойгу прилетел в Петербург

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл сегодня в Санкт-Петербург, где проведёт в Главном штабе Военно-Морского Флота (ВМФ) расширенное совещание по перспективам строительства объектов военного ведомства, расположенных на территории города.

"Особое внимание будет уделено вопросам сохранения культурного наследия и восстановления исторического облика зданий города на Неве, находящихся в ведении Министерства обороны", – сообщает 5 декабря Минобороны России.

Сергей Шойгу заслушает доклады должностных лиц Минобороны, Главного командования ВМФ о строительстве и развитии ряда объектов военной инфраструктуры Кронштадта.

В совещании также примет участие руководство города Санкт-Петербурга и Кронштадтского района.

С утра среды, как писала "Фонтанка", Петербург встал в пробках из-за пребывающих в Северную столицу высоких гостей.