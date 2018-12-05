Спикер ЗакСа Макаров: В парке Малиновка построят храм
Храм появится в парке Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга, несмотря на протесты горожан. Об этом 5 декабря заявил журналистам спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
В ходе рассмотрения поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), депутаты отклонили те, которые возвращали участок парка Малиновка в их перечень. Ранее там планировали возвести православный храм. Против застройки активно выступали местные жители. На брифинге спикер парламента в итоге заявил, что эта территория не будет включена в ЗНОП, и «там будет построен храм».
Ранее комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга отклонила поправку депутата Бориса Вишневского о включении участка в парке Малиновка в список зеленых насаждений общего пользования.
Справка:
Построить храм в парке не удалось из-за протестов жителей, но в категорию ЗНОП участок так и не вернули. Сейчас на нем лишь действует ограничение по высоте застройки — 5 метров. В 2017 году депутаты проголосовали за внесение участка парка в перечень зеленых зон, однако во втором чтении парламент по предложению комиссии по городскому хозяйству отменил это решение