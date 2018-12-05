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05.12.2018 13:01
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"Яндекс" объявил о выпуске смартфона "Яндекс.Телефон"

Компания "Яндекс" объявила о выпуске смартфона "Яндекс.Телефон", продажи которого начнутся 7 декабря в ста городах России, в том числе в Петербурге.

"Яндекс" объявил о выпуске смартфона "Яндекс.Телефон"

Смартфон будет распространяться через 350 магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо", а также через их торговые онлайн-площадки и в интернет-магазине "Беру". Стоимость — 17990 рублей.

Согласно техническим характеристикам, смартфон имеет экран размером 5,65 дюйма разрешением 2160 на 1080 пикселей. Работает на операционной системе Android 8.1, имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб оперативной и 64 Гб основной памяти. Внутри устройства есть датчики — компас, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, приближения, сканер отпечатка пальца.

"В телефоне есть определитель номера. Он подключён к базе "Яндекс.Справочника", где собраны контакты миллионов организаций. Пользователь будет знать, откуда ему звонят, даже если номер не записан в адресной книге. И наоборот: если надо куда-то позвонить, телефон подскажет контакт — достаточно ввести название организации в поиск по книге", — говорится в сообщении "Яндекса".

По мнению руководителя проекта Федора Ежова, телефон позволяет "по-новому взаимодействовать с привычными приложениями "Яндекса". "Теперь они представлены в виде экосистемы, в центре которой находится Алиса. Чтобы решить ту или иную задачу, необязательно запускать приложение — можно обратиться к голосовому помощнику", — приводятся его слова в сообщении компании.

официальный пресс-релиз компании "Яндекс"

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Как сообщил "Фонтанке" гендиректор агентства "Рустелеком" Юрий Брюквин, по характеристикам — это "обычный китайский смартфон, не имеющий каких-либо выдающихся функций". "На этом рынке нужно конкурировать либо технологическими вещами, либо системным подходом. Пример — бренд Honor. Это тот же Huawei, только на другую целевую аудиторию направленный. В этом году это самый продаваемый смартфон в России", — сказал он.

По его убеждению, когда компания зарабатывает основные деньги на технологиях поиска в Интернете, смещение фокуса на производство смартфонов не оправдано. "У Google тоже есть свои потуги в этом направлении. Но он большой и богатый, ему не привыкать списывать подобные затраты в убыток. Почему этим "Яндекс" занимается, мне непонятно", — говорит Брюквин.

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