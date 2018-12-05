МВД закупило наручники «Нежность» на 26 миллионов. Аукцион еще на 65 млн пока не завершен

Научно-производственное объединение специальных материалов заключило контракт с МВД на поставку более чем 26 тысяч комплектов наручников «Нежность». Аукцион еще на 70 тысяч размещен на единой электронной торговой площадке.

Петербургское НПО, следует из размещенного на сайте госзакупок контракта, должно поставить наручники модели БОС (браслеты оперативные специальные) до 20 декабря 2018 года. Судя по описанию модели на сайте объединения, в каталоге они значатся под названием «Нежность». «Не нарушают кровообращения, не допускают защипов и повреждений кожи», – утверждают производители. Более чем 26 тысяч комплектов обошлись министерству в 26,3 млн рублей, это чуть больше 900 рублей за штуку.

Еще один аукцион на поставку таких же наручников опубликован на единой электронной торговой площадке. МВД дополнительно закупает 70 905 комплектов «Нежности» за 65,3 миллиона рублей.