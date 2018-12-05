Парк Интернационалистов получил защитный статус. Активисты боролись за него более 5 лет

Участок парка Интернационалистов во Фрунзенском районе, где компания «Оптима» планировала построить торгово-развлекательный комплекс с океанариумом, наконец получит защитный статус. Заксобрание во втором чтении приняло поправки в закон о зеленых насаждениях. Об этом 5 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Накануне стало известно, что Смольный договорился с инвестором – московской компанией «Оптима» – о переносе места строительства ТРК. Эту информацию на прошлой неделе подтвердил градозащитникам и вице-губернатор Игорь Албин. На комиссии Заксобрания по городскому хозяйству и градостроительству, заседание которой прошло незадолго до второго чтения, тем не менее, в список нерекомендованных попали почти все поправки, предлагающие установить рекреационный статус участка – через законы о зеленых насаждениях или Генплан.

Против застройки защитники парка протестовали более пяти лет. Активисты неоднократно устраивали акции протеста, самой яркой из которых является встреча с картонной копией главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк. Также местные жители попытались отменить инвестпроект через процедуру референдума.