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Недвижимость
05.12.2018 12:11
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Парк Интернационалистов получил защитный статус. Активисты боролись за него более 5 лет

Участок парка Интернационалистов во Фрунзенском районе, где компания «Оптима» планировала построить торгово-развлекательный комплекс с океанариумом, наконец получит защитный статус. Заксобрание во втором чтении приняло поправки в закон о зеленых насаждениях. Об этом 5 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Накануне стало известно, что Смольный договорился с инвестором – московской компанией «Оптима» – о переносе места строительства ТРК. Эту информацию на прошлой неделе подтвердил градозащитникам и вице-губернатор Игорь Албин. На комиссии Заксобрания по городскому хозяйству и градостроительству, заседание которой прошло незадолго до второго чтения, тем не менее, в список нерекомендованных попали почти все поправки, предлагающие установить рекреационный статус участка – через законы о зеленых насаждениях или Генплан.

Против застройки защитники парка протестовали более пяти лет. Активисты неоднократно устраивали акции протеста, самой яркой из которых является встреча с картонной копией главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк. Также местные жители попытались отменить инвестпроект через процедуру референдума.

Справка:

Проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Океанариум предполагалось открыть еще в 2017 году. Затем стоимость его выросла до 15 млрд. Качественно замысел инвестора тоже сильно изменился. Кроме океанариума, в проект включили зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. Окончание работ отложили на 2021 год. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум отдадут лишь 15 тысяч квадратов. Проект океанариума пришелся не по нраву местным жителям. В апреле 2018 года они собрались, чтобы инициировать общегородской референдум о том, нужно ли застраивать часть парка. Законодательное собрание их инициативу отклонило «за неопределенность» формулировки.

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