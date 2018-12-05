СБУ нашла «разжигающие религиозную вражду» материалы у представителей канонической Церкви Украины

Служба безопасности Украины сообщила о выявлении «признаков функционирования организованной сети по распространению материалов, разжигающих религиозную рознь». Сеть эта, по мнению спецслужб, таится в недрах структур канонической Церкви страны.

«В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных зданиях Украинской православной церкви и частных домах, принадлежащих представителям этой конфессии. В результате обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», – сообщает 5 декабря на своем сайте СБУ.

В частности, сотрудники ведомства обнаружили несколько экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы». По информации СБУ, эта работа и ранее попадала в поле зрения силовиков, поэтому в ее отношении уже была проведена экспертная оценка. Брошюра якобы «содержит пропаганду религиозной нетерпимости, ... оскорбляет чувства граждан ... в связи с их религиозными убеждениями, а также разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть».

Другим же материалам экспертам еще предстоит дать оценку. Судя по фотографиям, представленным СБУ, все брошюры написаны на украинском языке.

Заявление СБУ сделано на фоне участившихся случаев давления правоохранительных органов на представителей канонической Украинской православной церкви. 30 ноября сотрудники спецслужбы провели обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявив о том, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье «о разжигании межконфессиональной вражды». Силовики также провели допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ. Побывали в органах и священники Житомирской области. Как заявил депутат Верховной рады, глава фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, эти действия являются давлением на представителей Московского патриархата «с одной целью – заставить архиереев УПЦ принять участие в объединительном соборе церкви, который уже в народе окрестили "церковью порошенковского патриархата"». Собор намечен на 15 декабря.